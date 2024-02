LECTURE du « Journal d’Oman » (poésie) de Malika Berak par la comédienne Marion BERTHIER EN PLEIN VIRAGE Café librairie Queaux, samedi 23 mars 2024.

Mélange de lyrisme et de lucidité politique, la poésie de M. Berak est à la fois brûlante et traversée d’une éblouissante fraîcheur. Elle vibre singulièrement dans le paysage poétique contemporain.

**MARION BERTHIER**, comédienne, s’est formée à la Comédie de Saint-Étienne, après une année au conservatoire de Poitiers. Depuis 2003, elle enchaine des stages, spectacles, performances et lectures . Elle est également chanteuse, avec le duo Goupile et Coyotte et auteure de chansons dans leur dernier spectacle Road Trip Electric, ainsi qu’avec le duo Baron Chien. Elle creuse un nouveau sillon comme voix-off depuis quelques années, et s’initie au chant lyrique .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23 21:00:00

EN PLEIN VIRAGE Café librairie 86150 Queaux

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@enpleinvirage.org

