Lecture du “Journal” d’Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr, 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

En clôture de l’exposition “Hélène Berr, une vie confisquée” lecture du “Journal” d’Hélène Berr par Guila Clara Kessous “Mardi 7 avril Je reviens de chez la concierge de Paul Valéry. Je me suis enfin décidée à aller donner mon livre .

Après le déjeuner, le soleil brillait ; il n’y avait pas de menace de giboulée. J’ai pris le 92 jusqu’à l’Etoile.

En descendant l’avenue Victor Hugo, mes appréhensions ont commencé…” Ainsi débute le Journal d’Hélène Berr

Exposition du 26 octobre au 27 novembre 2021 – Rencontre avec Mariette Job, nièce d’Hélène Berr et éditrice du Journal de sa tante, co-autrice du livre Se souvenir d’Hélène Berr récemment paru chez Fayard, et Karen Taieb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah, le samedi 13 novembre à 15 h Animations -> Lecture / Rencontre Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

Contact :Médiathèque Hélène Berr 0143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Mémorial de la Shoah / Mariette JOB

