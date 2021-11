Figeac Figeac 46100, Figeac Lecture “du Côté de chez Catherine Zambon” Figeac Figeac Catégories d’évènement: 46100

Figeac 46100 Sur des extraits des Inavouables, Nous étions debout et nous ne le savions pas, Les Z’habitants… (Tout ça aux Editions Lafontaine) Lectures proposées par Lire à Figeac et interprétées par la Compagnie L’Echapée Belle (Frédérique Camaret et Martine Costes-Souyris, accompagnés au piano par Dominique Charnay) Entrée libre et gratuite

public Adulte Deux comédiennes et un musicien. A eux trois, derrière le pupitre, ils vont parcourir une oeuvre, picorant un extrait deci delà. Tout cela dans le joyeux, le grave aussi parfois, sur des choses inavouables – mais pas que. Y aura aussi de la rouspétance, de la militance, mais toujours dans l’infiniment humain.

Ils espèrent qu'après la lecture, ça parlera bel et bien! De la bonne discutaille. Bref, une vraie rencontre, quoi.

