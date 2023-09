Lecture du Ciel étoilé ! Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Lecture du Ciel étoilé ! Maison Paris Nature Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 18h15 à 19h45

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Spécial : JOUR DE LA NUIT [Sortie] Venez assister au coucher du soleil et voir apparaître les premières étoiles qui annoncent la nuit. Durant cette séance d’initiation à l’observation astronomique, nous dessinerons des constellations, découvrirons des planètes et compterons les étoiles filantes…

Animation présentée par Sébastien Fontaine, médiateur du Palais de la découverte. Rendez-vous à l’entrée principale du Parc Floral de Paris, côté Château de Vincennes. Les grilles du Parc Floral fermant à 18h30 en cette saison, nous soulignons l’importance d’arriver à l’heure à l’animation. L’accès à l’animation sera impossible passé 18h30. Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2732?deco=brand

Ciel étoilé CC-Adrian Pelletier

