Lecture du Canzoniere (seconde classe) Musée François Pétrarque Fontaine-de-Vaucluse, samedi 18 mai 2024.

Lecture du Canzoniere (seconde classe) La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée François Pétrarque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

A l’occasion de l’année Pétrarque 2024 qui marque le 650ème anniversaire de la mort du poète toscan (1304-1374), le musée-bibliothèque François Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse, propose une lecture participative du Canzoniere.

Cette œuvre majeure sera lue par des lycéens qui seront filmés amont de la Nuit des musées. Les vidéos seront conservées puis projetées en leur présence au musée-bibliothèque pendant la Nuit des musées. Ce soir là, la diffusion des vidéos alternera avec des lectures en direct réalisées par des comédiens amateurs. L’ensemble sera diffusé sur un réseau social et à la bibliothèque de l’Institut français de Florence.

Deux classes d’italien de lycées avignonnais participent à ce projet. Chaque classe bénéficie d’ateliers de mise en voix dispensés par un comédien -Fabien Colin-. Les élèves seront filmés le 29 mars prochain au palais des papes, édifice du 14e siècle, contemporain de Pétrarque.

Musée François Pétrarque 1020 Rte de Cavaillon, 84800 Fontaine-de-Vaucluse, France Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490203720 http://www.vaucluse.fr Francesco Petrarca (1304-1374), francisé en François Pétrarque, est un poète et humaniste italien. Né à Arezzo en Italie, il est l’auteur de « Canzionere », œuvre majeure au long de laquelle il décline son amour pour Laure, rencontrée en Avignon, et qui a marqué la poésiee amoureuse en Occident. Cet érudit avait pour maîtres Cicéron, Virgile et saint Augustin et s’inspirera d’eux dans chacune de ses compositions. Il s’installe à Fontaine-de-Vaucluse en 1338, loin de la vie mondaine et agitée, et décide de se consacrer à la solitude, à la poésie ainsi qu’à la réflexion morale et spirituelle. Le musée François Pétrarque présente aujourd’hui un fonds de dessins et d’estampes sur Pétrarque d’une grande richesse, ainsi que des éditions anciennes des œuvres du poète, qui a réussi à concilier le monde antique avec le monde chrétien et la foi.. propriete /gestion : Propriété du Conseil départemental de Vaucluse.

Conservation départementale du Vaucluse