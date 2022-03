Lecture du Cantique des cantiques animée par Michel Faÿ – Séance du 17 mars 2022 à 18h30 , Maison paroissiale de ND des Champs Maison paroissiale de Notre Dame des Champs, 17 mars 2022, Paris.

Lecture du Cantique des cantiques animée par Michel Faÿ – Séance du 17 mars 2022 à 18h30 , Maison paroissiale de ND des Champs

Maison paroissiale de Notre Dame des Champs, le jeudi 17 mars à 18:30

### **Chant des chants, chapitre 6** **1 Où est-il parti, ton doux frère,** **la belle entre les femmes ?** **Où a-t-il détourné son regard, ton doux frère ?** **et nous le chercherons avec toi.** **2 Mon doux frère est descendu dans son jardin,** **vers des parterres d’aromates,** **faire paître dans les jardins et cueillir des lis.** **3 Je suis à mon doux frère, et mon doux frère est à moi,** **lui qui fait paître parmi les lis.** **4 Tu es belle, ma toute proche, comme Bienveillance,** **en pleine beauté comme Jérusalem,** **terreur comme des troupes alignées.** **5 Détourne tes yeux de devant moi** **car ils m’ont fait m’envoler.** **Ta chevelure : comme des troupeaux de chèvres** **qui sont apparues depuis le Galaad.** **6 Tes dents : comme des troupeaux de brebis tondues** **qui sont remontées du bain ;** **toutes ont des jumeaux,** **et de stérile, il n’en est point parmi elles.** **7 Comme le ruban écarlate, tes lèvres,** **et ta conversation, pleine de fraîcheur.** **Comme une écorce de grenade, ta pommette** **en dehors de ton silence.** **8 Il y a soixante reines, quatre-vingts concubines** **et des jeunes filles sans nombre.** **9 Unique est ma colombe, ma parfaite,** **elle est unique pour sa mère,** **sans rivale pour celle qui lui a donné naissance.** **Les filles l’ont vue et la proclameront bienheureuse,** **reines et concubines aussi la loueront.** **10 Qui est celle-ci qui se penche au-dehors comme une aurore,** **belle comme lune, sans rivale comme le soleil,** **terreur comme des troupes alignées ?** **11 Au jardin du noyer je suis descendu** **pour voir les jeunes pousses du ravin,** **voir si la vigne a fleuri,** **si les grenadiers sont en fleur.** **Là je te donnerai mes seins.** **12 Mon âme n’a pas compris. Il a fait de moi des chars d’Aminadab.** **Chant des chants, chapitre 6** **1 Où est-il parti, ton doux frère,** **la belle entre les femmes ?** **Où a-t-il détourné son regard, ton doux frère ?** **et nous le chercherons avec toi.** **2 Mon doux frère est descendu dans son jardin,** **vers des parterres d’aromates,** **faire paître dans les jardins et cueillir des lis.** **3 Je suis à mon doux frère, et mon doux frère est à moi,** **lui qui fait paître parmi les lis.** **4 Tu es belle, ma toute proche, comme Bienveillance,** **en pleine beauté comme Jérusalem,** **terreur comme des troupes alignées.** **5 Détourne tes yeux de devant moi** **car ils m’ont fait m’envoler.** **Ta chevelure : comme des troupeaux de chèvres** **qui sont apparues depuis le Galaad.** **6 Tes dents : comme des troupeaux de brebis tondues** **qui sont remontées du bain ;** **toutes ont des jumeaux,** **et de stérile, il n’en est point parmi elles.** **7 Comme le ruban écarlate, tes lèvres,** **et ta conversation, pleine de fraîcheur.** **Comme une écorce de grenade, ta pommette** **en dehors de ton silence.** **8 Il y a soixante reines, quatre-vingts concubines** **et des jeunes filles sans nombre.** **9 Unique est ma colombe, ma parfaite,** **elle est unique pour sa mère,** **sans rivale pour celle qui lui a donné naissance.** **Les filles l’ont vue et la proclameront bienheureuse,** **reines et concubines aussi la loueront.** **10 Qui est celle-ci qui se penche au-dehors comme une aurore,** **belle comme lune, sans rivale comme le soleil,** **terreur comme des troupes alignées ?** **11 Au jardin du noyer je suis descendu** **pour voir les jeunes pousses du ravin,** **voir si la vigne a fleuri,** **si les grenadiers sont en fleur.** **Là je te donnerai mes seins.** **12 Mon âme n’a pas compris. Il a fait de moi des chars d’Aminadab.**

Chant des chants Chapitre 6 – Où est-il parti mon doux frère ?..

Maison paroissiale de Notre Dame des Champs 92 bis boulevard du Montparnasse, 75014 Paris Paris Quartier du Montparnasse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T18:30:00 2022-03-17T19:30:00