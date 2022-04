Lecture d’Isabelle Augereau Fécamp, 23 avril 2022, Fécamp.

Fécamp Seine-Maritime

Samedi 23 avril, c’est la fête des librairies indépendantes. !

À cette occasion, la Librairie le Chat Pitre aura le plaisir de mettre en avant le travail de l’auteure Isabelle Augereau.

À 16h, elle lira plusieurs extraits de son premier livre @Coro.narration.

Vous pourrez également découvrir son nouveau livre Quelque part dans ce monde, recueil de nouvelles paru aux éditions Christophe Chomant.

✍️ L’auteure : Isabelle Augereau est née au Havre. Après un bac littéraire, elle poursuit des études de langues étrangères et commerce international à Paris. Elle part ensuite s’installer à Londres où elle reste six ans et travaille dans l’édition et la production phonographique. Elle écrit depuis une dizaine d’années et vit aujourd’hui à Paris.

En novembre 2020, elle publie son premier recueil de nouvelles intitulé @Coro.narration chez Christophe Chomant Éditeur, suivi d’une traduction anglaise (dont elle s’est entièrement chargée) sous le litre @Coro.narrating.

Son deuxième recueil de nouvelles, intitulé Quelque part dans ce monde vient de sortir.

Isabelle Augereau propose régulièrement des lectures publiques et rencontres littéraires dans des lieux culturels en France.

Vous pouvez suivre ses projets littéraires et écouter certaines de ses lectures en ligne sur son compte instagram @isabelle_augereau_writings ou sur Facebook : Isabelle Augereau Writings.

contact@librairielechatpitre.com +33 2 35 10 12 54 https://www.librairielechatpitre.com/?fbclid=IwAR0qSVlUP-c3KyusFvQJ6gc-TggAXHollchvBNylrzCyzv3dMobK_Rp1qu8

