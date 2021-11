Garches Médiathèque Jacques Gautier Garches, Hauts-de-Seine Lecture : Dis Maman, c’est quoi l’amour ? Médiathèque Jacques Gautier Garches Catégories d’évènement: Garches

Médiathèque Jacques Gautier, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00 Les différentes facettes de l’amour maternel seront explorées dans nos sélections d’histoires ! Ne vous inquiétez pas, les papas ne seront pas oubliés ! Médiathèque Jacques Gautier 86 Grande Rue 92380 Garches Garches Hauts-de-Seine

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T18:30:00

