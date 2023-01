Lecture d’hiver Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Lecture d’hiver Bibliothèque Jeunesse Diderot, 21 janvier 2023, Paris. Le samedi 21 janvier 2023

de 10h30 à 11h30

. gratuit

C’est le mois le plus froid de l’année… Lecture d’hiver pour les enfants de 3 à 5 ans à la bibliothèque Diderot! Les 3- 5 ans sont invités à venir se réchauffer à la bibliothèque Diderot! Au programme, comptines, histoires et kamishibaïs…par les bibliothécaires. Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : 01 43 40 69 94 bibliotheque.diderot@paris.fr

thepurrisian.com

