Lecture d’histoires : tapis à raconter et kamishibaï Médiathèque de Voglans Voglans, samedi 16 mars 2024.

Lecture d’histoires : tapis à raconter et kamishibaï Les tout-petits sont invités à venir ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles et à découvrir deux histoires racontées par la bibliothécaire Samedi 16 mars, 10h00 Médiathèque de Voglans

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T10:30:00+01:00

Au programme, pour faire le plein d’histoires et s’éveiller en douceur :

– Le Machin, tapis à raconter prêté par Savoie-Biblio

– et, dans le thème de la Semaine de la Petite Enfance, « Viens, je t’emmène », nous suivrons la Ligne au fil du kamishibaï.

Et bien d’autres histoires à découvrir à la médiathèque

Médiathèque de Voglans Chemin de Sonnaz, 73420 Voglans Voglans 73420 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes