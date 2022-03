LECTURE D’HISTOIRES EN PLATT Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

LECTURE D'HISTOIRES EN PLATT Forbach, 9 mars 2022, Forbach.

2022-03-09 14:30:00

Forbach Moselle Dans le cadre du Festival en Platt, nous aurons le plaisir de retrouver à partir de 14h30, une lecture d’histoires en Platt par la troupe du Kaléidoscope et les Schlofkepp. Goûter offert par la Ville de Forbach. Nous vous proposons également ce jour « un repas lorrain », à partir de 11h30. contact@barrabino.fr +33 3 87 85 33 58 Freepik

