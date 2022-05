Lecture d’histoires de familles insolites, émouvantes … – Rencontres citoyennes Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: 79200

Parthenay

Lecture d’histoires de familles insolites, émouvantes … – Rencontres citoyennes Parthenay, 10 juin 2022, Parthenay. Lecture d’histoires de familles insolites, émouvantes … – Rencontres citoyennes Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay

2022-06-10 – 2022-06-10 Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard

…retrouvées grâce aux recherches généalogiques. Les textes sont extraits du blog du Cercle généalogique des Deux-Sèvres et d'autres généa-blogs du département. Animées par le Cercle généalogique des Deux-Sèvres. Du 15 mai au 15 juin 2022, Parthenay va vivre au rythme d'un rendez-vous inédit, organisé par la Ville : les rencontres citoyennes. Une invitation à échanger, à se rencontrer, à partager ses expériences, à se nourrir de celles des autres autour du thème « Histoires de familles ». Plus de renseignements auprès du service "participation citoyenne" : jeparticipe@parthenay.fr

