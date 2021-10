Barbaste Barbaste Barbaste, Lot-et-Garonne Lecture d’histoires Barbaste Barbaste Catégories d’évènement: Barbaste

Lot-et-Garonne

Lecture d’histoires Barbaste, 27 octobre 2021, Barbaste. Lecture d’histoires 2021-10-27 – 2021-10-27 Place de la Poste Bibliothèque municipale de Barbaste

"Les Sorcières". Lecture animée par Laurette. Un petit goûter sera offert aux enfants présents. Entrée libre et gratuite.
+33 5 53 65 58 70
Bibliothèque de Barbaste
dernière mise à jour : 2021-10-19

Détails Catégories d’évènement: Barbaste, Lot-et-Garonne Autres Lieu Barbaste Adresse Place de la Poste Bibliothèque municipale de Barbaste Ville Barbaste lieuville 44.1699#0.287