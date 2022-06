Lecture d’extraits de témoignages de Gens de Granville Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Une lecture d'extraits de témoignages de locataires de cabines de bain du Plat Gousset par l'association Le Vent Coulis est proposée lundi 4 juillet 2022, à 15h, sur la promenade. Ce rendez-vous entre dans le cadre du projet culturel à caractère social Gens de Granville. Menée sur trois ans, de 2021 à 2023, cette démarche initiée par la commune a vocation à encourager la culture de la transmission, développer du lien social et créer une œuvre collective. Les textes proviennent du livret « Gens de Granville : les locataires des cabines de bain de la promenade du Plat Gousset » édité par la Ville de Granville et disponible gratuitement aux accueils de l'Hôtel de Ville, du Musée d'art moderne Richard Anacréon, du Centre social l'Agora, de la Médiathèque et de l'Office de tourisme intercommunal de Granville. Une exposition est présentée dans le même cadre du 1er juin au 31 août 2022 en ville, sur le mur du magasin Devred donnant sur le passage de l'Abreuvoir, et sur la promenade du Plat Gousset.

