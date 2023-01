Lecture d’extraits de « Le chant du peuple juif assassiné » Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes

Lecture d’extraits de « Le chant du peuple juif assassiné » Troyes, 27 janvier 2023, Troyes . Lecture d’extraits de « Le chant du peuple juif assassiné » 2 rue Brunneval Médiathèque Jacques Chirac. Troyes Aube Médiathèque Jacques Chirac. 2 rue Brunneval

2023-01-27 – 2023-01-27

Médiathèque Jacques Chirac. 2 rue Brunneval

Troyes

Aube contact@institut-rachi-troyes.fr +33 3 10 95 30 07 https://institut-rachi-troyes.fr/ Institut Rachi Troyes

Médiathèque Jacques Chirac. 2 rue Brunneval Troyes

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Troyes Aube Médiathèque Jacques Chirac. 2 rue Brunneval Ville Troyes lieuville Médiathèque Jacques Chirac. 2 rue Brunneval Troyes Departement Aube

Troyes Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/

Lecture d’extraits de « Le chant du peuple juif assassiné » Troyes 2023-01-27 was last modified: by Lecture d’extraits de « Le chant du peuple juif assassiné » Troyes Troyes 27 janvier 2023 2 rue Brunneval Médiathèque Jacques Chirac. Troyes Aube Aube Troyes

Troyes Aube