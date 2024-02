Lecture d’extraits de J’irai souffler sur tes cendres par Emma Blue Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, jeudi 7 mars 2024.

Emma Blue, autrice de nouvelles et de romans et rédactrice web, viendra présenter son roman « J’irai souffler sur vos cendres », thriller psychologique dans lequel une jeune fille s’accuse d’être à l’origine d’un incendie criminel.

L’action se déroule au pied de la Sainte-Victoire et l’intrigue consiste à comprendre pourquoi et surtout comment l’héroïne va se sortir de ce mauvais pas.



Ce livre a reçu le prix Littérature du Festival Cap de Lire à Antibes en mai 2023.

Suite à la présentation du livre et à une lecture d’extraits, Emma échangera avec le public autour de thèmes variés comme le processus d’écriture, ses sources d’inspiration, ses astuces pour aller jusqu’au bout de son manuscrit et la manière dont l’écriture peut mettre en lumière la vie ou le parcours d’autres personnes (présentation d’Aventurière des pôles, roman paru en octobre 2023 chez Istya & compagnie et co-écrit avec Laura Jourdan) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 19:30:00

fin : 2024-03-07 21:00:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

