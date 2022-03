Lecture d’exposition par Vladimir Vasiliev Chapelle Saint-Libéral Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Monsonges ——— ### Demain, j’ai oublié Photographies de Vladimir Vasiliev Chapelle Saint-Libéral Exposition temporaire du 7 mai au 3 juillet 2022 La chapelle Saint-Libéral accueille depuis quelques années une programmation d’art contemporain liée au musée Labenche. Les artistes de la scène française actuelle investissent cet édifice historique du 15e siècle pour des expositions individuelles ou collectives. En 2022, Vladimir Vasiliev, photographe qui vit et travaille en Corrèze, présente la série Monsonges, réalisée en 2019 au sein de services accueillant des patients atteints de maladies neurodégénératives. Les éclairages et filtres colorés transforment les acteurs en personnages extra-ordinaires, entre rêves et désirs.

Réservation conseillée auprès du musée Labenche.

Vladimir Vasiliev, photographe auteur des œuvres présentées, donnera lecture de son exposition personnelle intitulée “Monsonges. Demain j’ai oublié”. Chapelle Saint-Libéral Rue de Corrèze, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Corrèze

