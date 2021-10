Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Lecture dessinée musicale avec Stéphane Melchior et Benjamin Bachelier Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Lecture dessinée musicale avec Stéphane Melchior et Benjamin Bachelier Station Ausone, 13 novembre 2021, Bordeaux. Lecture dessinée musicale avec Stéphane Melchior et Benjamin Bachelier

Station Ausone, le samedi 13 novembre à 15:00

>>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/dRU4sBh](https://cutt.ly/dRU4sBh) “Au coeur d’un Japon féodal cruel, les luttes sanglantes font rage entre les seigneurs de la guerre, les alliances se resserrent et les trahisons se profilent. Animé par son désir de vengeance et son devoir de loyauté, transporté par l’intensité de son amour pour la belle Kaede, Takeo doit accomplir son destin.” ©Electre 2021

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Assistez à la lecture dessinée musicale de Stéphane Melchior et Benjamin Bachelier, à l’occasion de la parution de leur ouvrage “Le Clan des Otori, tome 2” aux éditions Gallimard Jeunesse. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T18:00:00

