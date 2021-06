Paris Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Lecture dessinée de Moby Dick Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lecture dessinée de Moby Dick Médiathèque Marguerite Yourcenar, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 16h30 à 17h

gratuit

Dans le cadre de Partir en livre, le Monfort théâtre, le Divan librairie et la médiathèque Marguerite Yourcenar vous invitent à prendre le large ! Le romancier Stéphane Michaka et l’illustrateur Juliaon Roels proposeront une lecture dessinée d’extraits du Moby Dick de Herman Melville. Durée : 30 min environ Samedi 3 juillet à 16h30, auditorium de la médiathèque (rez-de-jardin)

Sur inscription, à partir de 10 ans Spectacles -> Autre spectacle Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

12 : Vaugirard (368m) 12 : Convention (502m)

Contact :Médiathèque Marguerite Yourcenar 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://twitter.com/bibYourcenar?lang=fr0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr Spectacles -> Autre spectacle Ados;Bibliothèques;En famille;Enfants

