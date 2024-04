Lecture dessinée au Quai des Arts Quai des Arts Artothèque Vitré, mercredi 10 avril 2024.

Lecture dessinée « Le long des fissures » par Patricia Cartereau et Éric Pessan, le mercredi 10 avril à 20h au Quai des arts l Artothèque

Été 2018, Patricia Cartereau, artiste peintre, et Eric Pessan, écrivain, sont invités à Marseille par la Marelle (Friche Belle de Mai) pour un travail de résidence et d’immersion autour du GR 2013. Deux mois durant, en pleine canicule, ils arpentent, étape par étape, les 365 km du sentier de grande randonnée. Ils dessinent, écrivent et croisent leurs pratiques. De cette résidence, est paru à la rentrée 2022 un ouvrage à quatre mains Le long des fissures, réunissant textes (proses) et dessins (aquarelle, crayons de couleur, encre de chine). Ils proposent ici une lecture performée de cet ouvrage. En parallèle de cette lecture dessinée, l’artothèque présente La patience des pierres viendra à bout de nous , un grand dessin mural (250 X 652 cm) de Patricia Cartereau réalisé in situ dans le cadre du Printemps du dessin. Cette œuvre est visible jusqu’au 11 mai aux horaires d’ouverture du Quai des arts.

Pour tout renseignement 02 99 75 16 11 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:00:00

fin : 2024-04-10

Quai des Arts Artothèque 1 Rue du Bourg aux Moines

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

