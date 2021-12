Cormontreuil Médiathèque de Cormontreuil Cormontreuil, Marne Lecture dessinée “Aimons toujours ! Aimons encore !” Médiathèque de Cormontreuil Cormontreuil Catégories d’évènement: Cormontreuil

Médiathèque de Cormontreuil, le samedi 22 janvier 2022 à 21:00

Lecture dessinée "Aimons toujours ! Aimons encore !"

Médiathèque de Cormontreuil, le samedi 22 janvier 2022 à 21:00

Lecture : les participants à l'atelier lecture à voix haute animé par Geneviève Damas autrice, metteuse en scène et comédienne. Dessin : Thierry Doudoux, dessinateur de presse. Musique : Léo Mathieu, violoniste. Textes des participants aux ateliers d'écriture menés par Geneviève Damas et sélection de textes "Aimons toujours ! Aimons encore !".

Médiathèque de Cormontreuil
Place de la République 51350 Cormontreuil
Cormontreuil Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T22:00:00

