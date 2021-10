Blagnac Aeroscopia Blagnac, Haute-Garonne Lecture des Pitchouns Aviateurs – Mercredi 20 octobre Aeroscopia Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Lecture des Pitchouns Aviateurs – Mercredi 20 octobre Aeroscopia, 20 octobre 2021, Blagnac. Lecture des Pitchouns Aviateurs – Mercredi 20 octobre

Aeroscopia, le mercredi 20 octobre à 15:30

**Animation gratuite (inclus dans le prix d’entrée)** ​ Descriptif : Nos pitchouns aviateurs vont découvrir le monde fascinant des avions en accompagnant Mimi la petite souris dans un voyage au cœur des livres choisis et racontés par Céline MOLINARI, conteuse professionnelle.

Sur inscription

Animées par Céline MOLINARI Aeroscopia 1 Allée André Turcat, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T15:30:00 2021-10-20T16:10:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Aeroscopia Adresse 1 Allée André Turcat, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Aeroscopia Blagnac