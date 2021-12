Thiais Médiathèque de Thiais Thiais, Val-de-Marne Lecture des lettres d’amour Médiathèque de Thiais Thiais Catégories d’évènement: Thiais

Médiathèque de Thiais, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Avez-vous déjà reçu une lettre d’amour ? Avez-vous été séduit par des mots d’amour d’un écrivain ? Quels sont vos mots d’amour ? La médiathèque recueillera vos mots tout au long du mois de janvier et ces textes anonymes seront lus par chaque participant lors d’une soirée inter-générationnelle. Lecture des lettres d’amour recueillies Médiathèque de Thiais Rue Chèvre d’Autreville 94320 Thiais Thiais Val-de-Marne

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

