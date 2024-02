Lecture « Des creux de maison » Ernest Perochon Courlay, samedi 1 juin 2024.

Pour leur première rencontre avec Ernest Pérochon, Soizic Gourvil et Filip Forgeau nous font redécouvrir avec douceur et justesse Les creux de maisons , en déambulant dans le village natal de l’auteur. Au-delà de la noirceur du roman, ils nous révèlent la tendresse que l’auteur porte à ses personnages et à ce monde paysan qu’il décrit avec humanité.

Proposée par la Compagnie du Désordre Soïzic Gourvil et Philippe Gorgeau.

Publics ados et adultes. Réservation conseillée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:00:00

fin : 2024-06-01 20:00:00

Etang de Courlay

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.courlay@agglo2b.fr

