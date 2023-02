Lecture dédicace Librairie La Boîte à soleils Tence Office de Tourisme du Haut-Lignon Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Tence

Lecture dédicace Librairie La Boîte à soleils, 11 août 2023, Tence Office de Tourisme du Haut-Lignon Tence. Lecture dédicace 5 Rue de Saint Agrève Librairie La Boîte à soleils Tence Haute-Loire Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève

2023-08-11 – 2023-08-11

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève

Tence

Haute-Loire Tence Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Autour de « La roulotte, le tracteur et le poète » nouveau et poétique texte d’Olivier Ponsot, conteur-enchanteur. boiteasoleils@gmail.com +33 4 71 59 89 63 http://www.librairielaboiteasoleils.fr/ Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon Maison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Tence Haute-Loire Office de Tourisme du Haut-Lignon Maison du Tourisme de la Haute-Loire - source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire - source : Apidae TourismeLibrairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Ville Tence Office de Tourisme du Haut-Lignon Tence lieuville Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Departement Haute-Loire

Tence Tence Office de Tourisme du Haut-Lignon Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence office de tourisme du haut-lignon tence/

Lecture dédicace Librairie La Boîte à soleils 2023-08-11 was last modified: by Lecture dédicace Librairie La Boîte à soleils Tence 11 août 2023 5 Rue de Saint Agrève Librairie La Boîte à soleils Tence Haute-Loire Haute-Loire Librairie La Boîte à soleils Tence Office de Tourisme du Haut-Lignon Tence kb:France8443

Tence Office de Tourisme du Haut-Lignon Tence Haute-Loire