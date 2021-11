Saint-Christophe-le-Chaudry Saint-Christophe-le-Chaudry Cher, Saint-Christophe-le-Chaudry LECTURE & DEDICACE de 5743s par DENIS DUPIC et CONCERT PIANO VOIX DOM KOVAC Saint-Christophe-le-Chaudry Saint-Christophe-le-Chaudry Catégories d’évènement: Cher

Saint-Christophe-le-Chaudry

LECTURE & DEDICACE de 5743s par DENIS DUPIC et CONCERT PIANO VOIX DOM KOVAC Saint-Christophe-le-Chaudry, 20 novembre 2021, Saint-Christophe-le-Chaudry. LECTURE & DEDICACE de 5743s par DENIS DUPIC et CONCERT PIANO VOIX DOM KOVAC Saint-Christophe-le-Chaudry

2021-11-20 17:30:00 – 2021-11-20

Saint-Christophe-le-Chaudry Cher Saint-Christophe-le-Chaudry LECTURE & DEDICACE de 5743s par DENIS DUPICqui vient nous présenter son dernier roman 5743s. Lors de cette séance de dédicace il vous présentera quelques passages de son ouvrage en les accompagnant d’anecdote, le tout dans son style si particulier.

CONCERT PIANO VOIX DOM KOVAC, une habituée de l’Accalandre, cette chanteuse vierzonnaise s’accompagne sur scène de son piano, dans un répertoire de reprise et de ses compositions…

Ouverture du bar dés 19h00 :Planche apéro revisitée aux saveurs d’automne et du Berry (10€), bière locale LA TRINQUETTE ou nos cocktails d’automne, et assiette gourmande maison sucrée avec café ou thé (5€).

Saint-Christophe-le-Chaudry

Catégories d'évènement: Cher, Saint-Christophe-le-Chaudry