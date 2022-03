Lecture : déclamation de poèmes au parc de l’hôtel de France Parc de l’hôtel de France Domfront Catégories d’évènement: Domfront

Orne

Lecture : déclamation de poèmes au parc de l’hôtel de France Parc de l’hôtel de France, 4 juin 2022, Domfront. Lecture : déclamation de poèmes au parc de l’hôtel de France

Parc de l’hôtel de France, le samedi 4 juin à 11:00

Rendez-vous au parc de l’hôtel de France et laissez-vous séduire par les poèmes de Marc Lécuyer qui abordent la nature qui nous entoure avec authenticité ! Rendez-vous au parc de l’hôtel de France et embarquez dans l’univers poétique de Marc Lécuyer ! Parc de l’hôtel de France 7 rue du Mont-Saint-Michel, 61700 Domfront Domfront Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Domfront, Orne Autres Lieu Parc de l'hôtel de France Adresse 7 rue du Mont-Saint-Michel, 61700 Domfront Ville Domfront lieuville Parc de l'hôtel de France Domfront Departement Orne

Parc de l'hôtel de France Domfront Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domfront/

Lecture : déclamation de poèmes au parc de l’hôtel de France Parc de l’hôtel de France 2022-06-04 was last modified: by Lecture : déclamation de poèmes au parc de l’hôtel de France Parc de l’hôtel de France Parc de l'hôtel de France 4 juin 2022 Domfront Parc de l'hôtel de France Domfront

Domfront Orne