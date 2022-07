Lecture débat : Lettres à Louise, 23 juillet 2022, .

Lecture débat : Lettres à Louise



2022-07-23 – 2022-07-23

« 26 décembre 1999. La tempête Lothar s’abat sur une vieille maison lotoise à Chapou. Les ouvriers venus réparer les dégâts découvrent, cachées derrière la maçonnerie, deux cents lettres adressées à Louise, une jeune paysanne. Elles ont, pour la plupart, été écrites par Justin, son mari : mobilisé à l’automne 1914, il ne connut que cinq années plus tard le retour définitif au village. Durant toute cette période, Justin ne cessera d’écrire à Louise ; Louise à Justin. Certes, les écrits de Louise nous manquent aujourd’hui mais nous en devinons la teneur dans les réponses offertes par Justin. Cette correspondance reste exceptionnelle tant par sa durée, que par l’attachement et la solidarité dont font preuve les deux protagonistes. Elle nous offre en outre de précieuses indications sur la vie paysanne locale du début du XXème siècle.

Nous donnerons, grâce à deux comédiens, une lecture de ces lettres, enrichie de chansons et de musiques. Ce spectacle, d’une durée d’une heure sera suivi d’un débat d’une demi heure environ. »

Louise : Stavroula Karatheodorou

Justin, tambour et création sonore : Thomas Lucas

Chant, production et accueil : David Wilson-Johnson

Récitante et décors : Jennifer Lefavrais Baïa

Régie et lumières : Matthijs Engbers

Texte et réalisation : Monique Sicard

Avec les voix de Jules May, Robin Maumy et Anthony Luquand.

Ferrandou Musique

