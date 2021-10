Salviac Salviac Lot, Salviac Lecture – Débat à Salviac Salviac Salviac Catégories d’évènement: Lot

2021-11-25 18:00:00 – 2021-11-25

Salviac Lot Dans le cadre du Festival Migrant’Scène, la médiathèque intercommunale vous propose une lecture – débat animée par Michèle Griffault sur le livre de Timothée de Fombelle “Quelqu’un m’attend derrière la neige”. ©T. de Fombelle

