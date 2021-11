Mordelles Médiathèque de Mordelles Ille-et-Vilaine, Mordelles Lecture déambulatoire sur l’Amour Médiathèque de Mordelles Mordelles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Médiathèque de Mordelles, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Les bibliothécaires vous proposent, dans la médiathèque, une lecture déambulatoire sur l’Amour ! Venez découvrir leurs textes coups de cœur ainsi que les vôtres ! La lecture sera suivie d’un échange autour d’un buffet dînatoire. Vous aimez lire à voix haute et vous souhaitez faire découvrir un poème, un témoignage ou un extrait de roman sur le thème de l’Amour ? N’hésitez pas à nous contacter pour participer à cette animation.

Nombre de places limité à 20 personnes

Le temps d’une soirée, découvrez les textes coups de coeur des bibliothécaires ainsi que les vôtres ! Médiathèque de Mordelles 85 avenue du maréchal Leclerc 35310 Mordelles Mordelles Ille-et-Vilaine

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T20:00:00

