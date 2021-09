Reims Médiathèque Marne, Reims Lecture de “Via Ferrata” de Fred Pougeard, à Reims, 24 sept, 18h30 Médiathèque Reims Catégories d’évènement: Marne

Vendredi 24 septembre 2021 à 18H30, à la Médiathèque Jean Falala, Reims. Nathalie Azam et Noémie Michelin lisent Via Ferrata ou journal Epars de Fred Pougeard, musique Samuel Bos. Suivi d’une dédicace de l’auteur, avec la librairie La Belle Image.

entrée libre

Nathalie Azam et Noémie Michelin lisent Via Ferrata ou journal Epars de Fred Pougeard, musique Samuel Bos Médiathèque 12 rue Passe-demoiselles, Reims Reims Marne

