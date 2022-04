Lecture de trois poèmes avec Kamel Yahiaoui Musée de l’institut du monde arabe, 14 mai 2022 19:30, Paris.

Nuit des musées Lecture de trois poèmes avec Kamel Yahiaoui Musée de l’institut du monde arabe Samedi 14 mai, 19h30 Accès libre, sur inscription en ligne pour l’ensemble des activités de la Nuit européenne des musées à l’IMA

Près de son installation La Mer des tyrannies (musée, niveau 6), l’artiste Kamel Yahiaoui déclamera, avec une comédienne, trois poèmes dont il est l’auteur.

Artiste plasticien et poète, Kamel Yahiaoui considère l’art comme politique. Il mène une recherche subversive de vérité, au prix d’un travail d’élaboration esthétique long et complexe, rendant l’œuvre signifiante bien au-delà du moment de sa production.

Près de son installation _La Mer des tyrannies_ (musée, niveau 6), l’artiste Kamel Yahiaoui déclamera, avec une comédienne, trois poèmes dont il est l’auteur : « Le mur murmure », « Les préfaces du voyage » et « La surface des séparations »

Fruit d’un partenariat entre la France et 22 pays arabes, l’acte de fondation de l’IMA est signé en 1980. Le bâtiment ouvre ses portes en 1987. Fondation de droit français reconnue d’utilité publique, l’Institut du monde arabe a pour vocation de développer la connaissance du monde arabe et de promouvoir sa culture et sa civilisation auprès du public français et européen.

Métro : Jussieu, Cardinal-Lemoine, Sully-Morland Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89 Station vélib sur l’esplanade de l’Ima Parking public : Maubert-Saint-Germain/39 bd Saint-Germain

http://www.imarabe.org https://www.instagram.com/institutdumondearabe/;https://twitter.com/imarabe;https://www.facebook.com/institutdumondearabe/

Subway: Jussieu, Cardinal-Lemoine, Sully-Morland Bus: 24, 63, 67, 86, 87, 89 vélib Station(Resort) on the esplanade of public Ima Parking: Maubert-Saint-Germain / 39 boulevard Saint Germain Free access, on-line registration for all activities of the European Night of Museums at the IMA Saturday 14 May, 19:30

The result of a partnership between France and 22 Arab countries, the founding act of the IMA was signed in 1980. The building opened in 1987. The Institut du Monde Arabe is a foundation of French law recognized as a public utility whose mission is to develop knowledge of the Arab world and to promote its culture and civilization to the French and European public.

Artista plástico y poeta, Kamel Yahiaoui considera el arte como político. Lleva a cabo una búsqueda subversiva de la verdad, a costa de un trabajo de elaboración estética largo y complejo, haciendo la obra significativa mucho más allá del momento de su producción. Cerca de su instalación El mar de las tiranías (museo, nivel 6), el artista Kamel Yahiaoui exclamó, con una actriz, tres poemas de los que es autor: «El muro murmura», «Los prefacios del viaje» y «La superficie de las separaciones»

Acceso libre, previa inscripción en línea para todas las actividades de la Noche Europea de los Museos en la IMA Sábado 14 mayo, 19:30

1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris 75005 Paris Île-de-France