Près de son installation La Mer des tyrannies (musée, niveau 6), l’artiste Kamel Yahiaoui déclamera, avec la comédienne Angela Marra et le musicien Hakim Hamadouche, trois poèmes dont il est l’auteur : « Le mur murmure », « Les préfaces du voyage » et « La surface des séparations ».

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2022-05-14T20:15:00 2022-05-14T21:00:00

