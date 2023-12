Lecture de textes de Pauline Roland et de Louise Michel Bibliothèque Oscar Wilde Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Lecture de textes de Pauline Roland et de Louise Michel Bibliothèque Oscar Wilde Paris, 16 décembre 2023 16:00

de 16h00 à 17h00

Public adultes. gratuit

La bibliothèque Oscar Wilde invite Sylvie Lebrat pour une lecture Pauline et Louise, deux

rebelles, deux proscrites. A vingt ans d’intervalle, ces deux femmes

vont être jugées par des conseils de guerre et se voir, la première

‘transportée’ en Algérie en 1852, pour participation à un club républicain, la

seconde ‘déportée’ en

Nouvelle-Calédonie, en 1871, après les événements de La Commune de Paris.

Extraits de ‘Lettres de prison’ de

Pauline Roland et des ‘Mémoires’ de

Louise Michel. Comédienne

et passionnée d’histoire, Sylvie Lebrat vous propose des lectures de textes

