Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 68240, Kaysersberg Vignoble Lecture de textes d’A.Schweitzer Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: 68240

Kaysersberg Vignoble

Lecture de textes d’A.Schweitzer Kaysersberg Vignoble, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Kaysersberg Vignoble. Lecture de textes d’A.Schweitzer 2021-07-25 – 2021-07-25

Kaysersberg Vignoble 68240 Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix en 1952, est natif de Kaysersberg. Cet homme musicien, théologien, médecin, humanitaire,écrivain et philosophe à écrit de nombreuses œuvres. Venez profiter d’un moment littéraire dans les remparts de Kaysersberg en écoutant Claude Hunsinger faire une lecture de texte du Docteur Albert Schweitzer. Un moment littéraire passionnant pour découvrir les écrits de ce Prix Nobel de la Paix. Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix en 1952, est natif de Kaysersberg. Cet homme musicien, théologien, médecin, humanitaire,écrivain et philosophe à écrit de nombreuses œuvres. Venez profiter d’un moment littéraire dans les remparts de Kaysersberg en écoutant Claude Hunsinger faire une lecture de texte du Docteur Albert Schweitzer. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: 68240, Kaysersberg Vignoble Étiquettes évènement : Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville 48.13853#7.25963