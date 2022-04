Lecture de textes choisis par l’artiste Pierre Buraglio et lus par le comédien Nicolas Pignon Maison de Balzac, 14 mai 2022 21:00, Paris.

Pierre Buraglio a demandé au comédien Nicolas Pignon d’offrir au public une lecture qu’ils ont conçue ensemble. La soirée sera émaillée de textes de Balzac mis en regard avec ceux de Buraglio.

La Maison de Balzac présente jusqu’au 4 septembre 2022 l’exposition « Buraglio à l’épreuve de Balzac ».

L’artiste, habitué aux va-et-vient entre art et littérature, présente des œuvres pré-existantes et d’autres inédites, réalisées spécialement pour cette exposition.

Pour reprendre ses propres termes, loin d’illustrer l’écrivain, il travaille « avec, d’après, autour »… de Balzac.

À l’occasion de la 18e Nuit européenne des musées, Pierre Buraglio a demandé au comédien Nicolas Pignon d’offrir au public une lecture qu’ils ont conçue ensemble. La soirée sera émaillée de textes de Balzac mis en regard avec ceux de Buraglio.

Nicolas Pignon, acteur de théâtre et lecteur assidu pour l’association Textes et Voix, aime particulièrement partager l’oralité des écrivains, nichée dans leurs œuvres, et la partager avec ceux qui viennent écouter.

Manuscrits, éditions originales et successives des œuvres de Balzac, fonds Théophile Gautier, journaux, livres illustrés du XIXe siècle, estampes d’artistes de renom, bois gravés, portraits sculptés de l’écrivain composent les collections de la Maison de Balzac et de la bibliothèque qui lui est rattachée.

Free admission on reservation on 0155744180 Saturday 14 May, 19:00, 21:00

Manuscripts, original and successive editions of Balzac’s works, Théophile Gautier fonds, newspapers, 19th century illustrated books, prints by renowned artists, carved wood, sculpted portraits of the writer make up the collections of the House of Balzac and the library attached to it.

La Casa de Balzac presenta hasta el 4 de septiembre de 2022 la exposición «Buraglio a la prueba de Balzac». El artista, acostumbrado a ir y venir entre arte y literatura, presenta obras preexistentes y otras inéditas, realizadas especialmente para esta exposición. Para utilizar sus propios términos, lejos de ilustrar al escritor, trabaja «con, según, alrededor»… de Balzac.

Con motivo de la 18ª Noche Europea de los Museos, Pierre Buraglio pidió al actor Nicolas Pignon que ofreciera al público una lectura que diseñaron juntos. La noche estará salpicada de textos de Balzac comparados con los de Buraglio.

Nicolas Pignon, actor de teatro y lector asiduo de la asociación Textos y Voz, le gusta especialmente compartir la oralidad de los escritores, enclavada en sus obras, y compartirla con los que vienen a escuchar.

Entrada libre previa reserva en el 0155744180 Sábado 14 mayo, 19:00, 21:00

