Lecture de textes choisis par l'artiste Pierre Buraglio et lus par le comédien Nicolas Pignon

le samedi 14 mai à Maison de Balzac

le samedi 14 mai à Maison de Balzac

La Maison de Balzac présente jusqu’au 4 septembre 2022 l’exposition « Buraglio à l’épreuve de Balzac ». L’artiste, habitué aux va-et-vient entre art et littérature, présente des œuvres pré-existantes et d’autres inédites, réalisées spécialement pour cette exposition. Pour reprendre ses propres termes, loin d’illustrer l’écrivain, il travaille « avec, d’après, autour »… de Balzac. À l’occasion de la 18e Nuit européenne des musées, Pierre Buraglio a demandé au comédien Nicolas Pignon d’offrir au public une lecture qu’ils ont conçue ensemble. La soirée sera émaillée de textes de Balzac mis en regard avec ceux de Buraglio. Nicolas Pignon, acteur de théâtre et lecteur assidu pour l’association Textes et Voix, aime particulièrement partager l’oralité des écrivains, nichée dans leurs œuvres, et la partager avec ceux qui viennent écouter.

