Lecture de Simone Weil BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, 6 février 2023, PARIS.

Lecture de Simone Weil BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-02-06 20:00. Tarif : 11.7 à 11.7 euros.

Bénéficient du tarif réduit sur présentation d'un justificatif à l'entrée de l'espace, les :- moins de 26 ans résidents de l'Union européenne,- invalides civils et militaires (+ un accompagnant par personne),- personnes en situation de handicap (+ un accompagnant par personne),- demandeurs d'emploi,- allocataires du RSA (Revenu de solidarité active), de l'ASS (allocation et solidarité spécifique), les bénéficiaires de la C2S (complémentaire santé solidaire), de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées),- demandeurs d'asile et réfugiés.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE PARIS 58 rue de Richelieu 75002

Bénéficient du tarif réduit sur présentation d’un justificatif à l’entrée de l’espace, les :

– moins de 26 ans résidents de l’Union européenne,

– invalides civils et militaires (+ un accompagnant par personne),

– personnes en situation de handicap (+ un accompagnant par personne),

– demandeurs d’emploi,

– allocataires du RSA (Revenu de solidarité active), de l’ASS (allocation et solidarité spécifique), les bénéficiaires de la C2S (complémentaire santé solidaire), de l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées),

– demandeurs d’asile et réfugiés.

À l’occasion de l’anniversaire du décès de la philosophe Simone Weil (1909-1943), la BnF invite, dans le cadre de son cycle de lectures « À voix haute », Clotilde de Bayser, de la Comédie-Française, à lire des extraits du La Personne et le Sacré.

Rédigé quelques mois avant le décès de Simone Weil durant son exil à Londres, La personne et le sacré est un condensé des réflexions d’une vie, l’aboutissement d’une pensée extraordinairement lucide.

Par Clotilde de Bayser de la Comédie- Française

SIMONE WEIL

Ancienne élève d’Alain (1868-1951), normalienne, elle est agrégée de philosophie en 1931. Soutenant les luttes ouvrières, elle entre à l’usine en 1934 à Boulogne-Billancourt durant un an. Cette expérience la conduit à une critique du travail aliéné et de la technique. En 1936 elle s’engage durant quelques mois dans la guerre d’Espagne aux côtés de combattants anarchistes. En 1942 elle rejoint la France libre à Londres, où elle occupe un poste de rédactrice au Commissariat national à l’intérieur (CNI). Atteinte de tuberculose et sous-alimentée, elle meurt au sanatorium d’Ashford à l’âge de 34 ans.

Les œuvres de Simone Weil qui ont été publiées après sa mort ne sont pas encore tombées dans le domaine public.

Cette lecture s’inscrit dans le cadre du cycle « À voix haute », qui donne vie à des textes dont les manuscrits sont conservés à la BnF et exposés pour l’occasion.

En partenariat avec la Comédie-Française.

.2023-02-06.

