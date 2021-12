Lecture de “Qui se souvient de la mer” (1962) de Mohammed Dib par Isild Le Besco Bibliothèque nationale de France – Site François-Mitterrand, 22 janvier 2022, Paris.

le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Dans le cadre du colloque “[Colonisation et guerre d’Algérie : oppositions intellectuelles](https://www.bnf.fr/fr/agenda/colonisation-et-guerre-dalgerie-oppositions-intellectuelles-deuxieme-journee#bnf-informations-pratiques)” organisé par la Bibliothèque nationale de France et l’Institut du monde arabe. **Site François-Mitterrand – Petit auditorium** l 19 h – 20 h | Entrée gratuite I Réservation recommandée via l’application Affluences ou sur [affluences.com](https://affluences.com/bnf-expositions/reservation?type=2207) _Le passe sanitaire est obligatoire pour les expositions et les événements culturels : plus d’informations sur_ [_bnf.fr_](https://www.bnf.fr/fr/actualites/pass-sanitaire-obligatoire-pour-les-expositions-et-les-evenements-culturels-partir-du-21)

Réservation recommandée via l'application Affluences ou sur affluences.com

Bibliothèque nationale de France – Site François-Mitterrand Quai François Mauriac 75013 Paris



