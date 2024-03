Lecture de Printemps Médiathèque de Pénestin Penestin, mardi 23 avril 2024.

Lecture de Printemps Un moment de détente et d’écoute sur le thème du Printemps. Sur inscription. Mardi 23 avril, 11h00 Médiathèque de Pénestin Gratuit: 0

Un moment de détente et d’écoute sur le thème du Printemps.

Sur inscription.

Médiathèque de Pénestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE FAMILLE