Lecture de poésies et scène ouverte part’ages Le Bus Magique Lille, vendredi 12 avril 2024.

Lecture de poésies et scène ouverte part’ages L’association Part’Ages embarque chaque mois au Bus magique et vous propose de venir partager un texte, une chanson ou slammer ! Vendredi 12 avril, 19h30 Le Bus Magique Evénement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T19:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

A 19h30 : Rdv avec les poètes Dominique Quelen et Bruno Fern, qui viennent présenter la revue TXT et faire la lecture de quelques-unes de leurs œuvres.

A 20h30, c’est la scène ouverte !

L’association Part’Ages embarque chaque mois au Bus magique et vous propose de venir partager un texte, une chanson ou slammer !

Ce moment est précédé d’un atelier d’écriture

Plus d’infos ici : https://www.facebook.com/events/451356770658763/451356780658762

Modalités :

Evénement gratuit

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord, toute personne est la bienvenue (même nos amis canidés)

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/795167021968741/795167025302074/?event_time_id=795167025302074 »}, {« type »: « email », « value »: « lebusmagique.lille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 3 74 09 78 81 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/events/451356770658763/451356780658762 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events »}] Péniche