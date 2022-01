Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) : 2021-01-21T00:00:00 2021-01-21T23:58:00;2021-01-22T00:00:00 2021-01-22T23:59:00;2021-01-23T00:00:00 2021-01-23T23:59:00;2021-01-24T00:00:00 2021-01-24T23:59:00

Lecture libre de poémes choisis par les utilisateurs et publiés dans leurs Stories de IG. La Médiathéque les républiera

Lecture de poèsie sur Instagram Médiathéque Alliance Française de Caracas

2021-01-21

