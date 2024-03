LECTURE DE POÉSIE Palavas-les-Flots, samedi 23 mars 2024.

LECTURE DE POÉSIE Palavas-les-Flots Hérault

11h30 Lecture de poésie à voix « Aller plus loin » de Abi et Brigitte Assié Pour les ados et adultes, entrée libre sur inscription Médiathèque Saint-Exupéry Infos 04 67 50 42 49

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 11:30:00

fin : 2024-03-23

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie mediatheque@palavaslesflots.com

L’événement LECTURE DE POÉSIE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2024-02-29 par OT PALAVAS-LES-FLOTS