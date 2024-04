Lecture de poésie avec son et musique Bigouden Makers Pont-l’Abbé, samedi 13 avril 2024.

L’association La Maison Ty Tree a été créée l’été dernier à Pleuven dans le but de promouvoir la santé globale en (re)créant du lien avec la nature, avec pour projet de planter des arbres et œuvrer pour le collectif. Une quinzaine d’artistes se sont associés bénévolement pour éditer en novembre un recueil de poésies et œuvres d’art (photographies, peintures, sculptures) afin de soutenir cette initiative. Cinq lecteurs s’engagent aujourd’hui à partager librement ces textes poétiques en musique et en sons.

Entrée libre suivi d’une séance dédicace .

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

Bigouden Makers 24 Place de la République

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

