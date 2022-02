Lecture de poèmes La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

La Sabline – Médiathèque, le mercredi 23 mars à 15:30

A l’occasion du printemps des poètes, venez écouter au son de la harpe celtique quelques poèmes sélectionnés autour du thème de l’Ephémère.

Entrée gratuite

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux

2022-03-23T15:30:00 2022-03-23T16:30:00

