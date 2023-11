Lecture de Péronille, la chevalière par Marie Darrieussecq – Nuits de la lecture Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Lecture de Péronille, la chevalière par Marie Darrieussecq – Nuits de la lecture Bibliothèque Hergé Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 1 ans. gratuit INSCRIPTIONS PAR MAIL A PARTIR DU 13 JANVIER 2024 Dans le cadre des Nuits de la Lecture et pour ouvrir la résidence de l’illustratrice Nelly Blumenthal, qui rayonnera sur le 19ème arrondissement, venez profiter de la lecture de l’album Péronille, la chevalière par son autrice Marie Darrieussecq ! Dans le cadre de la Cité Éducative, l’illustratrice de l’album Péronille, la chevalière, Nelly Blumenthal mènera sur le quartier, un projet d’éducation à l’égalité filles/garçons et autour de la thématique du corps au travers d’ateliers graphiques de création de silhouettes, dont la bibliothèque sera le pôle ressource. Pour ouvrir cette résidence, Marie Darrieussecq, autrice de l’album viendra nous offrir la lecture à voix haute de l’album, qui questionne les stéréotypes de genre et la notion de consentement. Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris Contact : bibliotheque.herge@paris.fr

Albin Michel Jeunesse

