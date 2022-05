Lecture de paysages Remilly-en-Montagne, 26 août 2022, Remilly-en-Montagne.

Lecture de paysages Remilly-en-Montagne

2022-08-26 16:00:00 – 2022-08-26 17:30:00

Remilly-en-Montagne Côte-d’Or Remilly-en-Montagne

Venez découvrir le village blotti au pied de la Montagne, autrefois entièrement couverte de vignes, la végétation a changé et le paysage a été très modifié en quelques décennies. Durant la visite, laissez-vous guider et cheminez dans ses rues pentues, bordées de maisons en pierre, avec leurs granges, celliers et caves voûtées au bord de la Sirène en compagnie d’un guide qui vous présentera ce magnifique village de la Montagne.

Venez découvrir le village blotti au pied de la Montagne, autrefois entièrement couverte de vignes, la végétation a changé et le paysage a été très modifié en quelques décennies. Durant la visite, laissez-vous guider et cheminez dans ses rues pentues, bordées de maisons en pierre, avec leurs granges, celliers et caves voûtées au bord de la Sirène en compagnie d’un guide qui vous présentera ce magnifique village de la Montagne.

Remilly-en-Montagne

dernière mise à jour : 2022-05-12 par