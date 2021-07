Port-la-Nouvelle Les Blockhaus Aude, Port-la-Nouvelle Lecture de paysage “Les plus anciennes éoliennes de France” Les Blockhaus Port-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Aude

Les Blockhaus, le dimanche 19 septembre à 10:30

Les plus anciennes éoliennes de France sont présentes ici, à Port-la-Nouvelle. Nos animateurs vous proposent de venir vous initier à la lecture de paysage dans ce cadre particulier. Histoire, patrimoine, géologie, biodiversité, paysage et vision vers le futur, cet atelier vous permettra d’en connaitre plus sur ce lieu, mais aussi de vous familiariser avec le paysage à venir. Bientôt des éoliennes Offshore seront visibles sur la Méditerranée, c’est donc l’occasion de venir en savoir plus sur ce projet.

Jauge limitée à 20 places

Venez vous initier à la lecture de paysage dans ce cadre particulier, avec une vue sur les plus anciennes éoliennes de France.

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

