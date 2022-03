Lecture de paysage à Miramont Maison Garonne de Miramont-de-Comminges, 26 mars 2022, Miramont-de-Comminges.

Week-end de l’eau à Miramont —————————- À l’occasion du Week-end de l’eau organisé par la Maison de la Garonne de Miramont-de-Comminges les 26 et 27 mars, le CAUE proposera : ### Une promenade paysagère commentée à vélo **Samedi 26 mars de 14h à 16h** Départ de Miramont (Maison Garonne) – Étapes à Valentine et Saint-Gaudens Thématiques abordées : les relations étroites entre l’Homme et la Garonne, les dynamiques et évolutions des paysages… Pour participer : * Gratuit – Tout public (enfants accompagnés à partir de 11 ans) – Venir avec vélo et casque. * 15 places maximum. * ⚠ Inscriptions obligatoires auprès de l’office du tourisme de Saint-Gaudens au 05 61 94 77 61 ou à la Maison Garonne de Miramont au 05 36 85 00 11.

Maison Garonne de Miramont-de-Comminges 10 rue Maubé 31800 Miramont-de-Comminges Haute-Garonne



