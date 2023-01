LECTURE DE NOUVELLES FRISSONANTES Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

LECTURE DE NOUVELLES FRISSONANTES Saint-Dié-des-Vosges, 21 janvier 2023, Saint-Dié-des-Vosges . LECTURE DE NOUVELLES FRISSONANTES 11 Rue Saint-Charles Médiathèque Victor Hugo Saint-Dié-des-Vosges Vosges Médiathèque Victor Hugo 11 Rue Saint-Charles

2023-01-21 18:30:00 – 2023-01-21

Médiathèque Victor Hugo 11 Rue Saint-Charles

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Lectures de nouvelles frissonnantes par la conteuse Aurélie Bernheim

Public adulte. Sur réservation, jauge limitée. +33 3 29 51 60 40 Médiathèque Victor Hugo 11 Rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Saint-Dié-des-Vosges Vosges Médiathèque Victor Hugo 11 Rue Saint-Charles Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Médiathèque Victor Hugo 11 Rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

LECTURE DE NOUVELLES FRISSONANTES Saint-Dié-des-Vosges 2023-01-21 was last modified: by LECTURE DE NOUVELLES FRISSONANTES Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 21 janvier 2023 11 Rue Saint-Charles Médiathèque Victor Hugo Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges